İstanbul'da 200 milyon liralık kaçak ilaç yakalandı

İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yurt dışından illegal yollarla getirilen ilaçların tedarik edilip, piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak ilaçların Fatih, Esenler ve Avcılar’da depolarda saklandığını belirledi.

KAÇAK İLAÇLARI PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Ekipler, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere düzenledikleri 6 farklı operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda; piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan 628 bin 469 tablet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü, adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Bu arada operasyonda ele geçirilen ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi.