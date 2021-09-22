İstanbul'da 2021-2022 öğretimine ilişkin tedbir toplantısı yapıldı

Vali Ali Yerlikaya liderliğinde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'na ilişkin tedbir ve uygulamalara yönelik toplantı düzenlendi. Yerlikaya, şehirdeki gençlerden ikisinden birinin aşılı olduğunu söyledi.

İstanbul Valiliği, okulların açılmasının ardından tedbirleri elden bırakmıyor.

Vali Ali Yerlikaya önderliğinde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar" değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

toplantıda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er ile İstanbul'daki 11 devlet, 44 vakıf üniversitesi ve 3 meslek yüksekokulu yöneticisi yer aldı.

Yerlikaya, açılış konuşmasında, ilk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden 15 gün geçtiğini anımsattı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM MEKANSAL BİR MESELE DEĞİL"

Eğitimde teknolojik olanaklardan, hibrit eğitim modellerinden sonuna kadar yararlandıklarını vurgulayan Yerlikaya, ''Ancak bilim insanlarımızın da üzerinde ısrarla durdukları gibi yüz yüze eğitim sadece mekansal bir mesele değildir. Okullar, üniversiteler ortak çalışma kültürünün geliştiği kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar; sosyalleşme ve iletişimin A, B, C'si. Ayrıca yüz yüze eğitim, iletişim ve öğrenme süreçlerini, pedagojik gelişimi doğrudan etkileyen bir model" diye konuştu.

"HER İKİ GENCİMİZDEN BİRİ AŞILI"

Yerlikaya, geçen yıla göre bu yıl kovid-19'la mücadelede aşı gibi güçlü bir imkan olduğuna işaret ederek, "Bugün itibarıyla aşılama oranımız yüzde 83,4. 15-18 yaş arası birinci doz aşılama oranımız ise kısa sürede yüzde 49,5'e ulaştı. Yani her iki gencimizden biri aşısını yaptırdı" dedi.

"ÖĞRETİM ELEMANLARININ YÜZDE 50'Sİ BURADA"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da İstanbul'un yükseköğretim kurumlarının neredeyse yüzde 30'una ev sahipliği yaptığını, kentteki üniversitelerin lisans ve lisansüstü dahil toplam yükseköğretim örgün öğrencilerinin yüzde 23'ünü okuttuğunu, toplam öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 50'sini konuk ettiğini kaydetti.

"DİĞER ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE DE ÜNİVERSİTEYE DEVAM EDECEKLER"

Yüz yüze öğretimin yükseköğretim kurumlarının önceliği olduğunu ifade eden Özvar, "Öğrencilerimiz yerleşkelerimizde, sınıflarda öğretimlerine başlayacaktır. Yüz yüze öğretimle birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre çevrim içi uygulamaları da yükseköğretimde etkin bir şekilde kullanacağız. Öğrencilerimiz 3 yarı yılın sonunda yüz yüze öğretim usulünün yanı sıra diğer öğretim yöntemleriyle de eğitimlerine üniversite yerleşkelerinde devam edecektir" diye konuştu.

BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER OLACAK

Özvar, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin öğretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için bütün imkanları seferber ettiğini belirterek, derslikler, kantinler, kütüphaneler ve diğer sosyal toplanma ortamlarının elden geçirilip öğretime hazır hale getirildiğini, üniversite yönetimlerinin öğrenci sayısı ve alt yapılarına göre risk değerlendirmelerini ve programlarını yaptığını söyledi.

YÖK İKİ AYRI ÇALIŞMA YAPIYOR

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze öğretimin başladığı 2021-2022 güz yarı yılında, "üniversite yerleşkelerinde uygulanacak önlemler" ile "eğitim ve öğretim" süreçlerinde dikkat edilecek hususlar hakkında YÖK'ün iki ayrı rehber çalışması yaptığını, rehberlerin üniversite yönetimleriyle istişare edilerek ve sağlık bilim kurulu üyelerinin desteğiyle hazırlandığını anlatan Özvar, "YÖK'ün çerçeve kararlarını içeren bu rehberlerimiz, salgına yönelik uygulamalarda üniversite yönetimlerine 'yol gösterici' mahiyettedir. Üniversite yönetimlerimiz de kovid-19 salgını, eğitim-öğretim ve yerleşkelerine dair rehber çalışmalar hazırladı ve bunları paydaşlarıyla paylaştı. Üniversitelerimiz salgının dinamik bir süreç olduğunu göz önünde bulundurarak ilgili kurulları marifetiyle salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı planlamalar da yaparak esnek kararlar aldı" dedi.

Prof. Dr. Özvar, yükseköğretimde yüz yüze derslere başlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim sistemimiz içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88,56'sı bugün itibarıyla 2. aşılarını olmuş vaziyettedir. İnşallah eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu oranı yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz. Bu aşı oranlarının 2021-2022 akademik yılı dolayısıyla yüz yüze eğitim konusundaki kararlılığımızı desteklediğini, bu konudaki inancımızı artırdığını ifade etmek isterim. İnşallah öğrencilerimiz de öğretim elemanlarımız gibi eğitim öğretim dönemi açılmadan önce aşılarını tamamlamak suretiyle yüz yüze eğitim için gerekli olan bu şartı da yerine getirmiş olacaktır."

"DERSLERİN BÜYÜK BİR KISMI SINIFTA OLACAK"

Üniversitelerin, kovid-19 salgını öncesinde de kullandıkları uzaktan öğretim yöntemini, salgın esnasında bütün programlara genişleterek tecrübe kazandığını dile getiren Özvar, şunları söyledi:

"Bu tecrübe ile bu yeni akademik yılda gerekli gördükleri derslerin belirli bir oranını bu yöntem ile verebileceklerdir. Öğretim elemanlarımız derslerin büyük kısmını yüz yüze sınıflarda anlatacaklardır. Diğer yanda bir kısım teorik dersleri ise senkron dediğimiz aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine sunabileceklerdir. Üniversitelerimiz, asenkron yani derslerin video kayıtlarının alınıp öğrenciler tarafından izlenmesinin önünü açan uygulamaları da yapabileceklerdir.

"UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ, DERSLERİ ÇEŞİTLENDİRECEK"

Böylece yüz yüze öğretimin yanı sıra online, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleri ile dersler çeşitlendirilmiş bir şekilde yürütülebilecektir. Uygulamalı öğretimler, stajlar ve iş yerinde mesleki eğitimlerin de tedbirlere uyularak devam etmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin staj ve iş yeri mesleki eğitimlerinde kamu ve özel sektörden gerekli anlayışı göstermeleri ve tedbirlere riayet etmek suretiyle kapılarını öğrencilerimize açmalarını beklemekteyiz."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.