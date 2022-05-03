Yapılan denetimler neticesinde 1-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da 204 kaçak göçmen yakalandı kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da, yurda kaçak yollardan giriş yapan göçmenler ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda denetim gerçekleştirildi.

DHA’nın haberine göre; 1-3 Mayıs arasında yapılan denetimlerde ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 204 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerden 83’ü Afganistan uyruklu

Kaçak göçmenlerden 83’ünün Afganistan uyruklu, 37’sinin Suriye uyruklu, 23’ünün ise Pakistan uyruklu olduğu belirlenirken, 61 kaçak göçmenin ise diğer ülkelerden olduğu tespit edildi.

Yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri devam ediyor.