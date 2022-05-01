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    İstanbul'da 22 bin polis 1 Mayıs mesaisi yapıyor

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı.
    • 01.05.2022 - 13:32
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    İstanbul'da 22 bin polis 1 Mayıs mesaisi yapıyor

    1 Mayıs kutlamaları yurt genelinde devam ediyor.

    Bu kapsamda geniş güvenlik önlemleri alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü de alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

    22 bin polis mesaide

    Yapılan açıklamada, "Etkinliklerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu, Taksim, Şişli'de alınan tedbirler kapsamında ve Maltepe miting alanında toplam 10 bin 196, ilimiz genelinde 1 Mayısla ilgili alınan tedbirler kapsamında ise  22 bin 171 polis görevlendirilmiştir" denildi.

    İstanbul da 22 bin polis 1 Mayıs mesaisi yapıyor #1

    İstanbul da 22 bin polis 1 Mayıs mesaisi yapıyor #2

    İstanbul da 22 bin polis 1 Mayıs mesaisi yapıyor #3

     

     


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