İstanbul'da 24. katta mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Ümraniye'de bir bankanın dış cephesinde çalışma yapan 2 işçi, bulundukları motorlu sepette mahsur kaldı. Bölgeye gelen ekipler 2 saat süren operasyon sonucu işçileri kurtardı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 24. katta mahsur kalan iki işçinin kurtarılması için seferber olundu.

Saray Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın genel merkezi olarak kullanılan plazada dış cephe temizliğini yapan 2 işçinin içinde olduğu motorlu sepet, bilinmeyen bir sebeple arızalandı.

2 SAAT SÜREN OPERASYON SONUCU KURTARILDILAR

Havada asılı kalan işçileri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun süre sepette kalan işçileri kurtarmak için mücadele etti. İşçilerin yakınları da uzun süre plazanın önünde bekledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda sepet yukarı çekilerek işçiler kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.