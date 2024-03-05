İstanbul'da 27 kaçak kiracılı daire tahliye edildi Daireyi kiralayan şahıs her odaya 10 yatak koyarak yabancı uyruklu vatandaşlara kiralaması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekipler 27 yataklı daire boşaltıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da 27 kişilik dairenin tahliyesi gerçekleştirildi.

Avcılar ilçesinde 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak çalıştığı iddia edilen bir emlakçıya verdi.

Emlakçıdan daireyi kiralayan ise, evi bir başka kişiye kiraya verdi.

Yabancı uyruklu vatandaşlara kiraladı

Daireyi son kiralayan kişi ise, 3 odalı evin her odasına 10 yatak yerleştirip, her yatağı 3 bin liradan kiraya verdi.

Ekipler harekete geçti

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri haberin yayınlanmasının ardından söz konusu adrese gitti.

Polis ekipleri dairenin kapısını çalmasına rağmen cevap alamadı.

Evde yaşayanların polis ekipleri gelmeden bir süre önce daireden ayrıldığı öğrenildi.

Beyaz eşyaları merdiven boşluğuna bıraktılar

Evde yaşayanların ayrılırken çamaşır makinesiyle buzdolabını da merdiven boşluğuna bıraktığı belirlendi.

Eve giren polis ekipleri daireyi tahliye ederken, paylaşılan görüntülerde evin kirliliği dikkat çekti.

"Vatandaşlarımızın kayıtlı ve yetki belgeli emlakçılarla çalışması gerek"

İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, "Mal sahibi polisi çağırdı polis geldi. Polis ve Emlakçılar Odası'nın işbirliğiyle sorunu çözdük. Kiracı apar topar kaçmak zorunda kaldı. Mal sahibini çağırarak kiracı hakkında tazminat davası açmasını da istedik. Eve verilen zarar çok büyük. 100 bin lira gibi bir rakamla ancak dekore edilebilir. Bir de haksız kazanç sağladığı için mal sahibi tarafından kiracı hakkında dava açılacak. Burada vatandaşlarımızın yapması gereken kayıtlı ve yetki belgeli emlakçılarla çalışmaları. Yatırımlarının kabusa dönmemesi için kayıtdışı olan emlakçılarla değil, kayıtlı emlakçılarla çalışmaları gerekir." dedi.

"Tek amacımız vatandaşlarımızın 15-20 bin değil, 8-10 bin TL kira ödemesi"

Daire sahibinin arkadaşı ve emlakçılık yapan Gökhan Kırık ise, "İyi atlattık. Amacımız sadece Avcılar değil, İstanbul genelinde yabancı gayrimenkul firmalarının iş yapmaması, kendi insanlarımızın da mağduriyet yaşamaması. Tek amacımız bu, bizim mücadelemiz budur. Kendi vatandaşlarımızın 15-20 bin liralık kiralar değil de 8-10 bin liralık kiralar vermesidir. Bunlarla çok karşı karşıya kalınıyor biz de bunun önüne geçmenin peşindeyiz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)