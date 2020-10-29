İstanbul'da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Küçük Çamlıca Kulesi ışıklandırılırken Çamlıca Camii'ne de mahyalar asıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla devam ediyor.

Yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenlenirken, İstanbul'un simgesel yapıları, günün önemine binaen ışıklarla süslendi.

TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

369 metre ile Avrupa’nın en büyük TV ve Radyo Kulesi Küçük Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümüne özel saat 19.23’te ışık gösterisi yapıldı.

'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi kapsamında yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlerle birlikte kuleye Türk bayrağı yansıtıldı.

Ayrıca dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın verdiği özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan Bayrağı da yer aldı.

Çamlıca Kulesi'nde Cumhuriyet temalı ışık şöleni VİDEO

ÇAMLICA CAMİİ'NDE CUMHURİYET MAHYALARI

İstanbul'un bir diğer simgesel yapısı Çamlıca Camii'ne de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalar asıldı.

İstanbul’un birçok ilçesinden görülen ve görsel şölen oluşturan bu ışıklı gösteriler drone ile havadan görüntülendi.

Çamlıca Camisine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı mahyalar asıldı VİDEO