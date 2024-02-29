İstanbul'da 29 Şubat'ta nikah salonları boş kaldı 4 yılda bir denk gelmesiyle evlilik için tercih edilmeyen 29 Şubat tarihinde İstanbul'da nikah salonları boş kaldı. Esenyurt ilçesinde ise 20 çift nikah masasına oturarak günün rekorunu kırdı.

AA

4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan biri yaşanıyor.

Doğum günü, evlilik gibi anları 29 Şubat tarihine denk gelenler, kutlamalarını 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor.

Özellikle nikah tarihlerini 29 Şubat'a almak istemeyen çiftler nedeniyle bu sene nikah salonları boş kaldı.

168 çift evlendi

İstanbul'un 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kalırken kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılında 106 bin 588 kişinin nikah masasına oturduğu kent de 29 Şubat'ın takvim durumundan etkilendi.

"Sevgililer Günü" veya "12.12.22" gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlerde nikah başvuruları sayısı artarken her 4 senede bir kez denk gelen, "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi, oldukça düşük kaldı.

12 ilçede kimse evlenmedi

İstanbul'un 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de, 29 Şubat'ta kimse dünyaevine girmeyecek.

Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulunurken Büyükçekmece, Eyüpsultan, Silivri ve Maltepe'de ikişer çift, evlilik yolunda adım atacak.

Beşiktaş, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nde üçer çift, Esenler'de 4, Kartal ve Gaziosmanpaşa'da 5 çift nikah masasına oturacak.

Beyoğlu, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sancaktepe'de altışar çift 29 Şubat'ta evlenmeyi tercih ederken, Başakşehir, Pendik ve Üsküdar evlendirme dairelerinde yedişer çiftin nikahı kıyılacak.

İstanbul'un en eski ilçelerinden Fatih'te 8 çift "evet" diyecek, Kağıthane ve Tuzla'da dokuzar, Bahçelievler, Güngören ve Sultanbeyli'de onar çiftin nikah akdi yapılacak.

20 çift ile rekor kırdı

Bugünün rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyılacak. Zeytinburnu'nda 6'sı Türk 14 çift, Esenyurt'ta ise 20 çift nikah masasına oturmak için işlemlerini yaptırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)