İstanbul’da 3 aylık sahte alkol ve kaçakçılık operasyonunun bilançosu: 34 gözaltı Son 3 ayda alkol kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 16 operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Piyasa değeri 11 milyonu aşan 8 bin 502 şişe içki ele geçirildi.

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AA

Sahte alkol can almaya devam ediyor...

Bu kapsamda güvenlik güçlerinin sıkı denetimi hız kesmiyor.

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.

16 operasyon düzenlendi

3 ayda sahte alkol ve alkol kaçakçılığı ile mücadele dahilinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosu belli oldu.

Böylelikle 8 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 16 operasyonda, 34 şüpheli yakalandı.

Sahte alkol imalathaneleri, sevkiyat araçları ve kaçak alkol depoları kullanılamaz hale getirildi.

Ele geçirilenler

Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde piyasa değeri 11 milyon 500 bin lirayı aşan 8 bin 502 şişe içki, doluma hazır 3 bin 850 boş içki şişesi, alkol yapımında kullanıldığı düşünülen 18 ton 930 litre alkollü sıvı, binlerce alkol şişesi kapakları, etiketler ile 3 dalgıç pompa, bir kapaklama makinesi ve 1 alkolmetre ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan kaçakçılık şebekesinin çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

Adli işlem başlatıldı

Şüphelilerin, boş alkol şişelerine sahte alkol doldurarak üzerine bandrol ve etiket yapıştırdıkları belirlenirken, orijinal alkol şişeleri ile birebir uyum sağlayan ürünleri nakliye araçları ile piyasaya sürdükleri anlaşıldı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)