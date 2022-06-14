İstanbul'da 3 bin 921 kaçak, geri gönderme merkezine teslim edildi

Türkiye'de son dönemin en önemli gündemlerinden biri haline gelen kaçak göçmenler için denetimler sürüyor.

Çalışmalar kapsamında yurdun tamamında yapılan denetimlerle toplanan kaçaklar ülkelerine sınır dışı ediliyor.

Kaçak göçmen sayısının en çok olduğu İstanbul'da da denetimler son dönemde artırıldı.

1 haftada 1005 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Esenyurt'ta son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde; 464 Suriye, 116 Afganistan, 34 Pakistan ve farklı uyruklardan 391 olmak üzere, toplam 1005 kaçak göçmenin kolluk birimlerince sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği aktarıldı.

3 bin 921 kişi geri gönderme merkezine teslim edildi

Esenyurt'ta 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilen kaçak göçmen sayısının 3 bin 921 olduğu bildirildi.

Yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan iş yerleri denetlendi

Esenyurt'ta yabancı uyruklu mükelleflere ait iş yerlerinin tabela denetimleri kapsamında 920 işletmeye tabelalarını mevzuata uygun hale getirmeleri için tebligat yapıldığı belirtilen açıklamada, 853 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

AA'nın haberine göre açıklamada, vergi mükellefiyeti kapsamında 6 Haziran'da diğer ilçelerden takviye edilen 278 vergi denetim personelinin katılımıyla, yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan toplam 2 bin 407 iş yerinin denetlendiği aktarıldı.

51 iş yerine 10 milyon 390 bin 731 lira ceza

Yapılan denetimlerde vergi mevzuatına aykırılık teşkil eden 51 iş yeri ve sigortasız çalıştırılan 112 işçi hakkında 10 milyon 390 bin 731 lira idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kaçak göçmenlerin yakalanması, sınır dışı edilmeleri ve iş yerlerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca denetlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.