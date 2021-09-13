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İstanbul'da 3 hemşirenin aşı vurgununda yeni detaylar

İstanbul'da 3 hemşirenin aşı vurgununda yeni detaylar

İstanbul’da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı tespit edilen ve tutuklanan 3 hemşirenin, bazı vatandaşlara yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları ise sattığı ortaya çıktı.