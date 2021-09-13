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- İstanbul'da 3 hemşirenin aşı vurgununda yeni detaylar
İstanbul'da 3 hemşirenin aşı vurgununda yeni detaylar
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 16:20
- Güncelleme : 13.09.2021 - 16:29
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 3 hemşirenin, koronavirüs aşılarında usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Üç hemşirenin yaptığı usulsüzlüğün yeni detaylarına TRT Haber ulaştı.
DOLUSU 150, BOŞU İSE 20 LİRADAN SATILDI
Cep telefonu ve bilgisayarda yapılan görüşmeler suç dosyasına girerken, ortaya çıkan gerçekler 'pes artık' dedirtti.
Hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı.
Aşı şişelerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.
BOŞ ŞİŞELER, 'KOLYE YAPACAĞIZ' DENİLEREK ALINDI
'Kolye yapacağız' denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi.
Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4'üncü doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.
"SANA DA YAPALIM, AYNI ANDA BARKOD OKUTALIM"
Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4'üncü doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği öğrenildi.
'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.