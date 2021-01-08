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    İstanbul'da 3 koyteynır dolusu ekmek çöpe atıldı

    İstanbul Feriköy'de dün akşam saatlerinde 3 konteyner dolusu ekmek çöpe atıldı. Mahalleli yaşanan bu durum karşısında şaşkına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 22:17
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    İstanbul'da 3 koyteynır dolusu ekmek çöpe atıldı

    İstanbul'da Şişli ilçesinin Feriköy mahallesinde dün akşam saatlerinde çevredekileri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

    Show Ana Haber'in aktardığına göre, 3 çöp konteynerı dolusu ekmek, hem de taze olmasına rağmen çöpe atıldı.

    NE TARİHİ GEÇTİ NE DE BAYATLADI, EKMEKLERİ KİMİN ÇÖPE ATTIĞI BİLİNMİYOR

    Mahalleli çöp konteynırlarının yanında ekmekleri görünce şaşkınlığını ve tepkisini gizleyemedi.

    Tarihi geçmeyen ve taze olduğu gözlenen ekmekleri gören vatandaşlar, "Yazıklar olsun bu nasıl bir iş. Alan var alamayan var böyle yapılmamalıydı." şeklinde yorumlarda bulundu.

    Ekmeklerin neden ve kimler tarafından çöpe atıldığı ise henüz bilinmiyor.

    Taze ekmekleri çöpe attılar- İZLE

    İstanbul da 3 koyteynır dolusu ekmek çöpe atıldı #1

    İstanbul da 3 koyteynır dolusu ekmek çöpe atıldı #2

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