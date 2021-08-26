İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel dijital gösterim

Hafızalara kazınan fotoğraflarla izleyenleri tarihte yolculuğa çıkaran sergi, İletişim Başkanlığı tarafından açıldı.

İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda "30 Ağustos Dijital Gösterimi"ni başlattı.

Dijital gösterim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla hazırlandı.

30 AĞUSTOS YENİ İLETİŞİM ARAÇLARIYLA ANLATILDI

"360 Kültür Sanat" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterimde, bağımsızlık mücadelesini unutturmamak adına, yeni iletişim araçları kullanılarak 30 Ağustos'ta Türk milletinin kazandığı zafer anlatıldı.

ÜÇ BOYUTLU HOLOGRAM FİLM

Sergide, ay yıldızlı bayrağın yer aldığı ışıklı bir temanın yanı sıra Anadolu'nun kapılarını düşmana kapatan bu tarih, çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle anlatılıyor.

FOTOĞRAFLARLA TARİHE YOLCULUK

Sergide, "Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos Zafer Bayramı" başlığıyla Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarının tanıtıldığı bilgi ekranı da yer alıyor.

Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe bir yolculuk yapma imkanı sunan "30 Ağustos Dijital Gösterimi", 19 Eylül’e kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ziyaretler, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılıyor.