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    İstanbul'da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti

    Fatih’te sivil trafik polislerinin taksi denetiminde durdurulan 30 yıllık taksi sürücüsü Haydar Kement, “Bu işi dolandıranlara 30 bin lira ceza yazsınlar." diyerek meslektaşlarına tepki gösterdi.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 15:31
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    İstanbul'da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü.

    Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti.

    Sürücüler denetim noktasındaki ekipler tarafından durdurularak evrakları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

    "TAKSİM'DEN SABİHA GÖKÇEN'E 650 TL'YE GİDİYORLAR"

    Denetimleri az bulduğunu söyleyen taksici Haydar Kement, “Denetim olacak yerde yapılmıyor. Cezalar çok az. Bu işi dolandıranlara 30 bin lira ceza yazsınlar. Ben de yapıyorsam arabayı 6 ay bağlasınlar. Bak bir daha yapıyor mu? Taksim’den Sabiha Gökçen’e 650 TL’ye gidiyorlar. Dün adam söyledi. Ben 30 senemi bu işe verdim” dedi.

    İstanbul'da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti VİDEO

    TAKSİ BULMAKTA ZORLANANLARA EKİPLER YARDIMCI OLDU

    Öte yandan taksi bulmakta zorluk çeken vatandaşlara sivil trafik ekipleri yardımcı oldu.

    Yürümekte güçlü çeken yaşlı kadın polis ekiplerince taksiye bindirildi.

    İstanbul da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti #1

    İstanbul da 30 yıllık taksici meslektaşlarına isyan etti #2

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