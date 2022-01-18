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    İstanbul'da 37 adrese uyuşturucu operasyonu

    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 37 adrese baskın yapıldı.
    • AA
    • 18.01.2022 - 07:10
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    İstanbul'da 37 adrese uyuşturucu operasyonu

    İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bahçelievler ilçesinde 37 adrese şafak operasyonu yaptı.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

    Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.


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