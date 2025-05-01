1 Mayıs gösterileri: İstanbul'da 384 kişi gözaltına alındı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun genelinde kutlandı.

İstanbul'da sendikalar, kutlama alanı olarak Kadıköy Meydanı'nı belirledi.

Ancak bazı provokatörler, Taksim'e çıkmak için toplandı ve görev yapan polis ekiplerine de saldırdı.

İstanbul Valiliği de 1 Mayıs etkinliklerine sona ermek üzereyken hem gözaltı sayısını hem de görev alan polislerin sayısını paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, 384 kişinin gözaltına alındığı bildirildi ve şöyle denildi;

"İZİNLİ KUTLAMALARDA HİÇBİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır. İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır.

"384 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır. Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir.



Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir.

SARAÇHANE VE ÇEVRE YOLLAR AÇILDI

İstanbul Valiliği'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Saraçhane ve çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç geçişine açıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren Saraçhane’ye çıkan çok sayıda cadde ve sokak, tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

Etkinliklerin sona ermesiyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, güzergahlarda yaptığı son kontrollerin ardından barikatları kaldırarak yolu araç trafiğine açtı.