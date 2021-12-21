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    İstanbul'da 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonlarda 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 15 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 15:21
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    İstanbul'da 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı mücadelesi devam ediyor.

    Türk polisi İstanbul'da yine genleri zehirleyen tacirlerin tepesine çöktü.

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Bakan Soylu'dan geldi.

    151 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar, 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta Esenyurt’ta yapılan operasyonda; 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında" dedi.

    Bakan Soylu ayrıca operasyona katılan polisleri de tebrik etti.

    İstanbul da 388 kilogram uyuşturucu ele geçirildi #1

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