İstanbul'da 4 radikal örgüte yönelik operasyon İstanbul’da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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İHA

Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlarla terörün kökünü kurutmaya devam ediyor.

Mehmetçik sınır güvenliğini korumaya ve teröristleri yok etmeye devam ederken, içeride de başarılı hamleler yapılıyor.

Özellikle İstanbul'a sızan ve saklanmaya çalışan bazı terör örgütlerine mensup şahıslar için operasyon yapıldı.

İstanbul’da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 4 şüpheli yakalandı.

4 radikal örgüte İstanbul'da büyük operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen terör polisi, dini istismar eden söz konusu örgütlerle bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatı bulundukları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli tespit edildi.

Yerleri ve kimlikleri tespit edilen kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda zanlıların 4’ü de yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt üyeleri sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.