İstanbul'da 4 yıldır süren metro inşaatı vatandaşları çileden çıkardı

Ataköy-İkitelli M9 Metro inşaatı çalışmaları 29 Ekim Caddesi’nin tek yönlü araç trafiğinde kilitlenmelere sebep olurken, yaya yoluna arabaların çıkmasından dolayı vatandaşlar duruma isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ataköy-İkitelli M9 Metro hattı inşaat çalışmaları 4 yıldır devam ediyor.

Çalışmalar nedeniyle Yenibosna 29 Caddesi’nin bazı kısımları çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çok sayıda iş merkezi ve konutun olduğu bölgede gün içinde sürücüler ve vatandaşlar daralan yol nedeniyle sorun yaşıyor.

Caddenin tek yönlü olan kısmında araçların ters şeritten geçmeye çalıştıkları kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç sürücülerinin, ters şeride girerek yaya yoluna çıktığı görülüyor. Bazı araç sürücüleri ise ters yönden gitmekten vazgeçip geri geri gidiyor.

Yaya yoluna çıkan araçlar vatandaşlara da zor anlat yaşattı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, metro inşaatının uzun sürdüğünü ve bu çilenin artık son bulmasını istediklerini ifade etti.

"METRO İNŞAATINDAN DOLAYI YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

3 yıldır trafik sorununun yaşandığını dile getiren Kerim Başar, “Metro inşaatından dolayı yaya yolu güzergahımız sadece burası olduğu için yürümekte güçlük çekiyoruz. Her iki yönden gelenler olduğu için yol da dar olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ters yönden gelmeye çalışan araçlar bazen yaya yoluna çıkarak ilerliyor. Bizi engelleyenler aslında ters yönden gelen araç sürücüleri. Ters yönden gelen araçlar için bir bariyer koysalar daha iyi olur. Ters yön tabelası olmasına rağmen araçlar halen ısrarla yola giriyorlar.” ifadesini kullandı.

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"4 YILDIR DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞTIKLARINI GÖRMEDİM"

Yayaların ve sitede oturan vatandaşların metro inşaatının gecikmesinden dolayı şikayetçi olduğunu ifade eden Yalçın Çolak, “Buradaki çalışmalar 4 yıldır devam ediyor, doğru dürüst çalıştıklarını da görmüyorum. Burada çok trafik oluyor mağduruz. Akşam saatlerinde ters yönden gelen araç sürücüleri yüzünden trafik kilitleniyor. Yukardan inen yolcular da şantiye nedeniyle gelmekte zorlanıyor.” dedi.