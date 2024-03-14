İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup 400 kişi, toplu olarak partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Yeni üyelere parti rozetleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından törenle takıldı.

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İHA

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasetin gündemi çok hareketli.

Son olarak CHP'li 400 teşkilat mensubunun toplu olarak AK Parti'ye katılımı nedeniyle tören düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Bitlis, Muş ve Adıyaman bölgelerinden Stürki Aşireti, Slokan Aşireti, aşiretin reisi Şeyh Abdülhafız Aydın ve Mehmet Bulut katıldı.

“İstanbul için, ilçelerimiz için ve Türkiye’miz için çalışacağız”

Törende bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bugün burada temsilen başta Abdullah Hafız Bey olmak üzere kanaat önderlerimiz büyük bir kitleyi temsilen partimize geldiler. Burada küçük bir katılım töreni düzenlemek istedik. Onlara tekrardan hem temsil ettikleri kardeşlerimiz adına hem de kendilerine yuvalarına hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde birçok konuda mesafe aldı. Eğitim, sağlık, güvenlik, özgürlük ve bireysel tercihlerimizin önündeki engellerin kaldırılmasından ulaşıma kadar yol aldık. Hayat sürekli devam ediyor. Şehirlerimizi de sürekli canlı bir organizma olarak görüp hizmet etmeye, geliştirmeye gayret ettik. 5 senede bir ise vatandaşlarımızın huzuruna çıkıp yetki talep ediyoruz. Vatandaşımız da hem hükümet noktasında hem belediyeler noktasında yetkilerini bizlere verdiler. Biz de hizmete devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu hizmet kervanında yüreğimiz, gönlümüz, kalbimizin her zaman kardeşlerimize açık olduğunu ifade ettik. Bu anlamda yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte İstanbul’umuzda da en güzel sonucu alacağız.” dedi.

“Yeniden İstanbul’ diyerek fetret dönemine son vereceğiz”

Kabaktepe, “Kapımızın her zaman Türkiye iddiası için hizmet edecek tüm kardeşlerimize açık olduğunu ifade ediyoruz. Bizim de enerjimizi, coşkumuzu, inancımızı artıran bir program oldu. İstanbul için, ilçelerimiz için ve Türkiye’miz için çalışacağız. İstanbul’un son 5 yıldaki fetret dönemine yeniden değerli Abdullah Hafız Bey'in ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın söylemiyle ‘Yeniden İstanbul’ diyerek bu dönemde son vereceğiz. Hem Abdullah Hafız Bey'in şahsında hem de değerli kanaat önderleri ve dernek başkanlarımızın şahsında emeği geçen belediye başkanımız, meclis üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’de de sizin desteğinizin hissedileceğine inanıyorum. İstanbul seçimleri açısından baktığımızda bu katılımınız bu seçim açısından değil, bizim ailemizin büyümesi, sizlerle omuz omuza yürümenin mutluluğunu daha büyük bir şekilde yaşıyoruz. İstanbul seçimleri bu yaşayacağımızın bir merdivenidir. Asıl olan ise sonraki günlere hep birlikte yürümemizdir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti’ye katılanlara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ve Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun tarafından rozetleri takıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)