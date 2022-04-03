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    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı

    40'ı Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu toplam 43 kaçak kaçak göçmen, dün yapılan operasyonla yakalandı. Göçmenlerin, sağlıksız koşullarda yaşadıkları görüldü.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 13:15
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    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul’da, yurda kaçak yollardan giriş yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Esenyurt’ta 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40'ı Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu toplam 43 kaçak göçmenin havasız, nemli evlerde kalmaya zorlandığı görüldü.

    TUVALET KAPISI YOK, YORGANLAR RUTUBETTEN NEMLİ

    Bir evde 11 göçmenin kaldığı, tuvalet olarak kullanılan alanın kirli ve kapısının da olmadığı belirlendi.

    Ayrıca yastık, yorgan, çarşafların rutubet nedeniyle ıslak olduğu, mutfak içinde temel ihtiyaçlar için bile yiyecek içecek bulunmadığı tespit edildi.

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #1

    KAÇAK GÖÇMENLERDE ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR OLDUĞU BELİRLENDİ

    İnsanlık dışı, sağlıksız şartlarda kalan göçmenlerde çeşitli hastalıklar olduğu da belirlendi. Yakalanan göçmenlerin ülkelerine sınır dışı edileceği öğrenildi.

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #2

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #3

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #4

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #5

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #6

    İstanbul’da, 43 kaçak göçmen yakalandı #7


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