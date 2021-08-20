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    İstanbul'da 436 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda yakalanan göçmen sayısını açıklayıp, sınır dışı edileceklerini bildirdi.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 13:43
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    İstanbul'da 436 kaçak göçmen yakalandı

    Türkiye'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlerle mücadelesi sürürüyor.

    Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde göçmen operasyonu gerçekleşiyor.

    BİR GÜNDE 436 GÖÇMEN YAKALANDI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Agustos'ta yapılan operasyonlar sonucunda 170'i Afgan toplam 436 göçmenin yakalandığını açıkladı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Vali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirtti.

    İstanbul da 436 kaçak göçmen yakalandı #1

    İstanbul da 436 kaçak göçmen yakalandı #2

    İstanbul da 436 kaçak göçmen yakalandı #3

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