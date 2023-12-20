İstanbul’da 45 bin lira karşılığında çürük raporu veren şebekeye operasyon 2 özel hastanede askere gitmek istemeyenlere 45 bin lira karşılığında çürük raporu veren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Bu kez ise hedefte belgede sahtecilik yapanlar yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 özel hastanede görev yapan bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği bilgisini edindi.

Hastane yöneticileri ve hemşireler işin içinde

İhbarı değerlendiren ekipler uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından, raporları veren şebekeyi tespit etti.

Şebeke liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı, aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı belirlendi.

7 asker kaçağına sahte çürük raporu verdiler

Asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin bu yöntemle toplam 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettikleri ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı.

11 gözaltı

Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)