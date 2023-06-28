İstanbul'da 469 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı Bu bayramda da acemi kasaplar iş başında. İstanbul'da kurbanlıklarını keserken yaralanan 469 kişiden 5'i ameliyat edildi.

AA

Bu Kurban Bayramı'nda da aynı manzaralar yaşandı.

Acemi kasaplar, kurban kesimi sırasında ya kendilerini ya da birbirlerini yaraladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Hastanelere götürüldüler

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

469 kişi hastaneye başvurdu

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 469 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağır yaralanan 5 kişiye ise cerrahi müdahale yapıldı.