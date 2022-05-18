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    İstanbul'da 5 bin yeni taksi teklifi 14'üncü kez reddedildi

    İBB tarafından UKOME'ye sunulan 5 bin yeni taksi teklifi, 14'üncü kez oy çokluğuyla reddedildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 16:44
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    İstanbul'da 5 bin yeni taksi teklifi 14'üncü kez reddedildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı, Fatih'te bulunan Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

    Toplantıda 500'ü engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi teklifi görüşüldü.

    Yine reddedildi

    14. kez gündeme getirilen teklif, oy çokluğu ile reddedildi.

    Toplantıda konuşan ve teklifin gerekliliğini savunan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, taksi ile ilgili şikayetlerin arttığını belirtti.

    Verileri paylaşan Yıldırım, 2019 yılında İBB Çözüm Merkezi'ne gelen şikayet sayısının 103 bin 669 iken 2021 yılında bu rakamın 158 bin 719'a çıktığını söyledi.

    Aksu: İstanbul'da sayının artışına ihtiyaç yok

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'da sayının artışına gerek yok. Sorunlar belli. Tarife, teknoloji, trafik sıkıntısı var. Yolcu seçme konusu şoför kaynaklı bir sıkıntı. Yetkililerle oturup bunu çözmek isteriz. İstanbul'da gerçekten taksi sayısında artışa ihtiyaç yok. Her toplantıda olduğu gibi aynı fikirdeyiz. İstanbul'da taksi artışını gerek görmüyoruz." diye konuştu.

    İstanbul da 5 bin yeni taksi teklifi 14 üncü kez reddedildi #1


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