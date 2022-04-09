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    İstanbul'da 5 dakikaya 435 tl taksi ücreti ödeyen genç şikayetçi oldu

    Bahçelievler'de taksi çeviren genç açılış ücreti 400 lira olan taksiye 10 kilometre için 435 lira ödedi. Genç, 'Şartlar bunu gerektiriyor' diyen şoförden şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 10:51
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    İstanbul'da 5 dakikaya 435 tl taksi ücreti ödeyen genç şikayetçi oldu

    Taksi ücretlerine gelen zamlarla, açılış ücreti 7 lira olan taksimetre 9 lira 80 kuruşa yükseltilirken, kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya çıkarıldı.

    Toplu ulaşımla beraber taksimetreye de gelen zamlar vatandaşı isyan ettiriyor.

    Taksimetreye gelen zamlar bugünden itibaren geçerli olmaya başlarken, taksici ve yolcu arasındaki çatışmalar ilk günden kendini gösterdi.

    Taksimetre açılış ücreti 400 lira

    İstanbul Bahçelievler’de evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz isimli genç, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü.

    Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde artı olarak 35 lira daha taksimetre ücretinin arttığını görünce taksi şoförünü uyardı.

    İstanbul da 5 dakikaya 435 tl taksi ücreti ödeyen genç şikayetçi oldu #1

    "Şartlar bunu gerektiriyor"

    Durumu kabul etmeyen sürücü ile genç arasında sözlü tartışma çıktı. Yolcunun ücretin yanlış olduğunu söylemesi üzerine taksi şoförünün "Şartlar bunu gerektiriyor" dediği öğrenildi.

    Tehditlere maruz kalan yolcu, ücreti ödeyerek araçtan inerken konuya ilişkin şikayetçi olacağını söyledi. Öte yandan, taksimetre ekranında kısa süre içerisinde artan ücret cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da 5 dakikaya 435 tl taksi ücreti ödeyen genç şikayetçi oldu VİDEO

    "Açılışı 400 lirayla başlatmış"

    Yaşanan olayda mağdur olduğunu iddia eden taksi yolcusu Ahmet Durmaz, “Gece saatleriydi. Taksiye bindim. Yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafeye gidecektim. Hiçbir problem yoktu. Ta ki taksimetreyi görene kadar. Taksi şoförü açılış ücretini olarak 400 lirayla başlatmış. Cep telefonumla taksimetreyi kayda aldım. Sürücü kayda aldığımı fark edince ‘ne yapıyorsun’ diye çıkışmaya başladı.

    İstanbul da 5 dakikaya 435 tl taksi ücreti ödeyen genç şikayetçi oldu #2

    "Taksimetre 7 lira birden artıyordu"

    Taksimetrenin yanlış olduğunu söyledim. Bana cevap olarak ‘şartlar bunu gerektiriyor, taksimetre artık böyle’ diyerek cevap verdi. Ben araçtan inmek isteyince de bağırmaya başladı. Bir süre daha tartıştıktan sonra aracı sağa çekti. İndim ve 435 lira paramı aldı. Taksimetre 7 lira birden atıyordu. Cebimdeki tüm parayı neredeyse aldı. Şimdi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım” şeklinde konuştu.

    İstanbul da 5 dakikaya 435 tl taksi ücreti ödeyen genç şikayetçi oldu #3

    İstanbul da 5 dakikaya 435 tl taksi ücreti ödeyen genç şikayetçi oldu #4


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