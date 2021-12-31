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    İstanbul'da 553 kilo metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilo metamfetamin ile 137 kilo kimyasal maddenin ele geçirildiğini, 7 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 16:53
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    İstanbul'da 553 kilo metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

    Bu kapsamda İstanbul'da düğmeye basıldı.

    553 KİLO METAMFETAMİN

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilo metamfetamin ile 137 kilo kimyasal maddenin ele geçirildiğini, 7 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

    TEK SEFERDE EN YÜKSEK YAKALAMA

    Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kilo metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler." dedi.

    İstanbul da 553 kilo metamfetamin, 137 kilo kimyasal madde ele geçirildi #1

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