Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

Türkiye genelindeki vaka artışları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası yeni kararlar alınmıştı.

Dört haftalık normalleşme dönemi geride kalırken, tedbir ve kısıtlamalarda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda; sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının "Çok yüksek riskli" illerde cumartesi günü de uygulanmasına karar verildi.

56 saatlik hafta sonu kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

Megakent İstanbul'da ise kısıtlamaya saatler kala birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü.

İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu VİDEO

YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 69'A ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 16.48 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.