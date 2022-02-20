İstanbul'da 6 yıl sonra birbirlerine kavuştular

Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi ile 6 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı’nda buluştu.

Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre’in Türkiye’de yaşayan kız kardeşi ile buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

2 KARDEŞ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BULUŞTULAR

Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle 6 yıldır birbirlerini göremeyen iki kardeş İstanbul Havalimanı’nda buluştu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yıllar sonra kardeşini karşısında gören Omar Alshogre gözyaşlarına hakim olamazken, iki kardeş uzun süre birbirine sarılarak ağladı.

Kardeşlerin kavuşma anları cep telefonu ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.