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    İstanbul'da 6 yıl sonra birbirlerine kavuştular

    Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi ile 6 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı’nda buluştu.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 17:46
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    İstanbul'da 6 yıl sonra birbirlerine kavuştular

    Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre’in Türkiye’de yaşayan kız kardeşi ile buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

    2 KARDEŞ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BULUŞTULAR

    Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle 6 yıldır birbirlerini göremeyen iki kardeş İstanbul Havalimanı’nda buluştu.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Yıllar sonra kardeşini karşısında gören Omar Alshogre gözyaşlarına hakim olamazken, iki kardeş uzun süre birbirine sarılarak ağladı.

    Kardeşlerin kavuşma anları cep telefonu ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    İstanbul da 6 yıl sonra birbirlerine kavuştular #1


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