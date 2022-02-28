Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
535.895
-1.36%
BTXN Coin
37.37
-2.93%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

    Bakım onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un 7 ilçesinde, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde 18 saatlik su kesintileri bekleniyor.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 ilçe için su kesintisi uyarısında bulundu.

    İSKİ, Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında yaşanan arızanın onarımının yapılacağını açıkladı.

    18 SAATLİK KESİNTİ

    Buna göre, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecek.

    İstanbul da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak #1

    KESİNTİ UYGULANACAK İLÇE VE MAHALLELER

    Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri. Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

    Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı. 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde: Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

    Maltepe: Fındıklı Mahallesi. Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

    Tuzla: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor, Nwakaeme ile yeni sözleşme için anlaştı
    Transfer dosyası

    Trabzonspor, Nwakaeme ile yeni sözleşme için anlaştı

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti
    3. Sayfa

    Bursa'da kopardığı yakıt pompasıyla yoluna devam etti

    Görüş Bildir