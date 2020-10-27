23-24 Ekim 20:00-03:00 saatleri arası yapılan trafik uygulamasında 4 bin 820 araç kontrol edilirken 1869 sürücüye 969 bin 143 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-24 Ekim 20:00-03:00 saatleri arasında Bakırköy Merter D100 Karayolu ile Kadıköy Bağdat Caddesi, Sahil Yolu ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde denetim yaptı.

4 BİN 820 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik uygulamasında toplam 4 bin 820 araç kontrol edildi.

Bu araçlardan 44 abartı egzoz, 40 makas atma, 273 alkollü araç kullanımı, 2 drift, 2 uyuşturucu madde, 102 sürücü belgesiz trafiğe çıkma, 13 emniyet şeridi, 191 araç kullanırken cep telefonu kullanımı,184 emniyet kemeri ve 1020 diğer trafik kanunu ihlallerinden olmak üzere 1869 araç sürücüsüne toplam 969 bin 143 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 102 araç trafikten men edildi.

İstanbul'da 7 saatte 1869 sürücüye 969 bin 143 lira ceza kesildi VİDEO