750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi alt komisyona gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi yine alt komisyona havale edildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda daha önce 6 bin taksi teklifi içerisinde yer alan 750 adet minibüsün ve 250 adet dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi de ele alındı.

ALT KOMİSYONA DEVREDİLDİ

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, alt komisyon çalışmalarının devam ettiği gerekçesiyle gündem 11 madde olarak yer alan söz konusu teklifin geri çekilmesini talep etti.

Oylamaya sunulan madde oy birliği ile komisyona geri çekildiİ.

"MİNİBÜSLERLE TAKSİ DOLMUŞLAR AYRILSIN"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu oylamanın ardından kısa bir konuşma yaparak, "Minibüslerle taksi dolmuşların ayrılmasını talep ediyoruz" dedi.

"TAKSİ DOLMUŞLARIN, TAKSİYE DÖNÜŞMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Aksu, minibüslerin taksiye dönüşümünü hukuki olmadığını savunarak, "Ancak taksi dolmuşlarla ilgili sorun olmadığını düşünüyoruz. Taksi dolmuşların taksiye dönüşmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.