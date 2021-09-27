İstanbul'da 8 aracın hasar görmesine neden olan şoförü tüple dövmeye çalıştılar

Güngören'de freni boşalan araç 8 otomobilin zarar görmesine neden oldu. Kaza sonrası araç sahipleri, şoförü piknik tüpüyle dövmeye çalıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Güngören'de gerçekleşen kaza sonrası, istenmeyen anlar yaşandı.

Akıncılar Mahallesi'nde Alper Karanfil yönetimindeki kuru bakliyat yüklü kamyon, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı.

İçerisinde sürücü ile birlikte bir yolcunun da bulunduğu kamyon, yol üzerindeki bir inşaat sahasını çevreleyen çarparak durmaya çalışsa da önce yol üstünde bulunan bir kamyona daha sonra ise park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

"BENİM BİR ŞEYİM YOK AMA 8 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ"

Kamyonun çarptığı bir araç domino etkisi oluşturarak 8 aracın zarar görmesine neden oldu. Kamyon sürücüsü Alper Karanfil,‘’Aracın havası boşaldı. Rampanın başından inşaata girmeye çalıştım, giremedim. İşte sonuç bu. Fren çalışmadığı için inşaat sahasına girmeye çalıştım. Direğe de vurmuşum lambayı da kırmışım. Bendeki yaralanma daha önceden olan bir şey. Ben kendimi aşağıya attım, Allaha çok şükür bir şeyim yok. 8 araç zarar gördü’’ dedi.

ARAÇ SAHİPLERİ TÜPLE SALDIRDI

Sürücünün arkadaşı Emrullah Maytalman, kaza sonrası araç sahiplerinin olay yerine gelerek kamyonda bulunan piknik tüpünü alarak sürücü Alper Karanfil'e saldırıldığını iddia etti.

Kaza sonrası zarar gören araçlar, otomobil sahipleri tarafından çekilirken fren arızası giderilen kamyon olay yerinden kaldırıldı.

Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.