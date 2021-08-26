İstanbul'da 8 ayda bin 886 ticari taksi trafikten men edildi

Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı.

İstanbul'da son dönemlerde sıklıkla taksi sorunu yaşanıyor.

İstanbullular, taksicilerin, kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi.

Artan şikayetler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde taksicilere yönelik denetimleri sıklaştı.

YEDİEMİN, TAKSİ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ

Yapılan denetimlerde; sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan Yediemin otoparklarına çekildi.

8 AYLIK RAPOR

Kurallara uymayan taksi şoförlerine uygulanan cezalar da rakamlara yansıdı.

1 Ocak-24 Ağustos 2021 tarihleri arasında 110 bin 514 taksici üzerinde yapılan denetimlerde, 26 bin 804 cezai işlem uygulandı. Bin 886 adet ticari taksi ise trafikten men edildi.









