Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilçede 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu 10 kişi, gözaltına alındı.

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitini yaptı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

19 Ağustos Perşembe günü, şahısların yakalanması için, 8 ilçede 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLECEK

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, haklarında düzenlenen tahkikat işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İstanbul’da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı VİDEO

