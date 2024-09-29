İstanbul'da 81 hafız için icazet töreni yapıldı Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Camisi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.

AA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Camisi'nde, İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal Yardım Vakfınca (İLKSEÇ) düzenlenen törene, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlandı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, hafızların, bundan sonraki eğitimlerini de tamamlayarak, Kur'an'ı iyi anlayıp değişen ve gelişen dünyaya daha iyi entegre olmaları temennisinde bulundu.

"HAFIZ SAYIMIZ 220 BİNİN ÜZERİNDE"

Çocuklarını hafızlık eğitimine gönderen anne ve babalar ile öğrencilere eğitim veren hocaları tebrik eden Yılmaz, şunları kaydetti:

Şu an itibarıyla 85 bin evladımızla hafızlık eğitimleri Türkiye'mizde devam ediyor. 2024 yılı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu hafızlık tespit sınavlarına müracaat edip de başarılı olarak hafızlık icazetnamesini alan kişi sayısı ki bu en yüksek rakamdır, 13 bin 500'ün üzerine çıkmıştır. 1974 yılından günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlığımız kayıtlarında resmi olarak var olan mevcut hafız sayımız ise 220 binin üzerine çıkmış durumda.

HAFIZLIK BELGELERİ VERİLDİ

Törenin sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere, hafızlık belgeleri verildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İlçe Müftüsü Recep Eren, İLKSEÇ Vakfı Başkanı Ali Ulvi Uzunlar ile hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)