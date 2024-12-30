DHA

Taksi sürücülerine ilişkin alınan karar çok konuşulmuştu...

Kararla birlikte İstanbul'da farklı hatlarda çalışan bin 755 minibüs, 8+1 taksiye dönüştürülmüştü.

Ayrıca '8+1 taksi' kararının ardından UKOME kararıyla bin 38 araca segment serbestliği sağlanarak 4+1 statüsüne geçmesine izin verilmişti.

KOMİSYONUN TOPLANDIĞI SAATLERDE BİR ARAYA GELDİLER

8+1 statüsünde kalan 717 taksici, bugün İBB Bakırköy ek binasının önünde eylem düzenledi.

UKOME alt komisyonunun toplandığı saatlerde bir araya gelen yaklaşık 200 taksici ve aileleri, yeni araçların tercih edilmediğini söyleyerek geriye kalan 717 aracın da segment değişikliğinin yapılmasını talep etti.

8+1 taksi sahipleri, gittikleri duraklarda tercih edilmediklerini, yolculara gittiklerinde ise tarife nedeniyle geri gönderildiklerini ifade etti.

"EKREM BAŞKAN 'BU SİSTEM TUTAR' DEDİ AMA TUTMADI"

Segment değişikliği hakkında konuşan Türker Gündoğan, şu sözleri sarf etti:

8+1 projesi tutmadı, tutmayınca bin 755 araç kaldı. Araç pahalı yolcu tercih etmiyor, bir yolcu bindiği zaman 'ben neden 100 lira gideceğim yere bu 8+1'e 150 lira para vereyim' diyor. Bin 755 aracın, bin 38 adeti 4+1'e döndü, onlar evlerine ekmek götürüyor. 717 esnafın arabaları şu anda evinin önünde çalışmıyor, çalışanı da para kazanamıyor. Ekrem Başkan 'Bu sistem tutar' dedi ama tutmadı. Tutmadığı için bu 717 esnaf mağdur. Mağdur olduğu için de segment serbestliğini getirmesini talep ediyoruz.

"DURAĞA GİDİYORUZ, BİZİ TERCİH ETMİYORLAR"

Duraklarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İsmail Segment ise, şu ifadelerde bulundu:

Bu 8+1 taksi, duraklarda da sahada çalışırken de çok zorluk yaşıyoruz. Duraktan taksi istendiği zaman adrese gittiğimiz yolcu 'ben taksi istedim' diyor yani 8+1 taksi sıfatında gözükmüyor. Tekrar durağa gitmek zorunda kalıyoruz. Durakta araç olmuyor, yolcu durakta taksi bekliyor. Durağa gidiyoruz, bizi tercih etmiyorlar. 4+1 olarak tabir edilen küçük araçlar bekleniyor.

"UZUN SÜREDİR MAĞDUR OLDUĞUMUZ İÇİN SEVİNEREK BU PROJEYE KATILIM SAĞLADIK"

Taksi sürücü Cavit Madendere de konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

8+1 esnafıyım, bizler daha önce minibüsçü esnafıydık. İş yapmayan hatlardaki minibüsler, Büyükşehir Belediyemiz tarafından taksiye dönüştürülmek istendi. Bizler de uzun süredir mağdur olduğumuz için sevinerek bu projeye katılım sağladık. Daha sonra bu projenin normal taksi değil 8+1 uydurma bir şey olduğunu öğrendik ama yapacak bir şeyimiz de yoktu.

"SAYIN EKREM İMAMOĞLU, BU PROJENİN ÇOK İYİ OLACAĞINI BİZLERE VADETTİ"

Sayın Ekrem İmamoğlu, bu projenin çok iyi olacağını ileride bütün taksilerin bu taksilere döneceğini bizlere vadetti. Biz de katıldık ama daha da sonra bu işin sahada böyle olmadığını gördük. Bu araçlar çok pahalı, araç bulamadık almak için karaborsaya düştü. Araç alacak arkadaşlar uzun süre araç alamadılar. Alanlar mağdur duruma düştüler, çünkü araçlar arıza yapıyor. Masrafı çok, yolcu binmiyor. İstanbul yolcusu bu araçları tercih etmiyor.



