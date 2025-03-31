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Haber Merkezi

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili, İstanbul'da trafik yoğunluğunun azalacağı beklentisini doğurdu.

Köprülerden geçişin ve toplu taşımanın ücretsiz olması, birçok kişinin şehir dışına çıkmasını teşvik etti.

Ancak bayramın ikinci gününde kentte beklenenin aksine yoğun trafik devam etti.

İSTANBUL TRAFİĞİ TATİLE RAĞMEN KİTLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 16:39 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı.

Saatler ilerledikçe, trafik yoğunluğu da artmaya devam ediyor.

Haritada özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası’nda E-5 ve TEM gibi ana yollarda kırmızı alarm verirken, Anadolu Yakası’nda da D-100 karayolu ile köprü bağlantı yollarında trafik adeta durma noktasına geldi.

KAZALAR NEDENİYLE TRAFİK İYİCE SIKIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayınlanan yoğunluk haritası verilerine göre, özellikle Şişli ve Üsküdar civarında meydana gelen kazalar trafiği iyice sıkıştırdı.