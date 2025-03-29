İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde yollar boş kaldı

DHA

Ramazan Bayramı tatili başladı...

9 güne çıkarılan tatil sonrası ise İstanbul'dan göç sürüyor.

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 15

Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 15 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluşmadı.

TRAFİK AKICI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda ise Sefaköy D-100 Karayolu ve Seyrantepe TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.