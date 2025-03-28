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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatilini 9 güne uzattığını açıklamasının ardından şehirden çıkışlar hız kazandı.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbullular, mesai biter bitmez yollara düşmeye başladı..

Bayrama iki gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu gözleniyor. Bu nedenle Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Levent bağlantısına, D-100 kara yolunda ise Çağlayan bölgesine kadar yoğunluk oluştu.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da hafif trafik yoğunluğu meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ünalan bağlantısından Çamlıca Gişeler'e kadar sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında da aşırı yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunda da Ankara istikametinde Göztepe ve Maltepe ile Kartal ve Pendik arasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk saat 17:30 itibariyle yüzde 85'i buldu.

TRAFİK AUS İLE ANLIK İZLENECEK

Öte yandan bayram tatilinde karayolu trafiği Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile anlık olarak izlenecek.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde polis ekipleri yoğun bir şekilde denetleme yapacak.

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'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE DE YOĞUNLUK BAŞLADI

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı.

Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.