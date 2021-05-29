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İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi: Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi: Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine suların hangi ilçelerde kesileceği merak konusu oldu. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ su kesinti listesi