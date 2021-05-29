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- İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi: Hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi: Hangi ilçelerde sular kesilecek?
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 15:19
- Güncelleme : 29.05.2021 - 15:21
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin Anadolu yakasında su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
13 saatlik kesinti için önlem almak isteyen vatandaşlar, hangi ilçelerde kesinti yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı.
Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ su kesinti listesi 1 Haziran 2021...
HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak.
Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.
Açıklamada, su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:
"Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.
Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri."