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    İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 6 milyon 664 bin 966 kişinin birinci doz, 2 milyon 508 bin 731 kişinin de ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıkladı.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 15:40
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    İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı

    Türkiye’de aşılama hız kesmiyor…

    16 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul’da aşılamada önemli bir yol kat edildi.

    Bugüne kadar megakentte 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı. Rakamları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.

    1 TEMMUZ İTİBARIYLA 9 MİLYON 173 BİN 697 DOZ AŞI

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’umuzda koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğimiz devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 ile yüzde 56.8, 2. doz 2 milyon 508 bin 731 kişi ile yüzde 21.4 toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı.” ifadelerini kullandı.

    İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı #1

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