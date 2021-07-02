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- İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı
İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 6 milyon 664 bin 966 kişinin birinci doz, 2 milyon 508 bin 731 kişinin de ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıkladı.
- İHA
- 02.07.2021 - 15:40
Türkiye’de aşılama hız kesmiyor…
16 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul’da aşılamada önemli bir yol kat edildi.
Bugüne kadar megakentte 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı. Rakamları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.
1 TEMMUZ İTİBARIYLA 9 MİLYON 173 BİN 697 DOZ AŞI
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’umuzda koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğimiz devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 ile yüzde 56.8, 2. doz 2 milyon 508 bin 731 kişi ile yüzde 21.4 toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı.” ifadelerini kullandı.