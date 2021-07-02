İstanbul’da 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte 6 milyon 664 bin 966 kişinin birinci doz, 2 milyon 508 bin 731 kişinin de ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıkladı.

Türkiye’de aşılama hız kesmiyor…

16 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul’da aşılamada önemli bir yol kat edildi.

Bugüne kadar megakentte 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı. Rakamları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA 9 MİLYON 173 BİN 697 DOZ AŞI

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’umuzda koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğimiz devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 ile yüzde 56.8, 2. doz 2 milyon 508 bin 731 kişi ile yüzde 21.4 toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı.” ifadelerini kullandı.