İHA
Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yılında anıyor…
Yurt genelinde saat 9’u 5 geçe adeta hayat durdu.
İşte, okulda, trafikte herkes saygı duruşuna geçti.
İnşaatta Atatürk anması
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde yapımına devam edilen bir inşaatta görevli olan ustalar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde unutmadı.
Bayrak asıp saygı duruşuna geçtiler
İlk olarak çalıştıkları inşaatın çatısından aşağıya büyük bir Türk bayrağı sarkıtan inşaat ustaları, saatler 09.05’i gösterdiğinde ise 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Ustalar saygı duruşunun ardından görevlerine devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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