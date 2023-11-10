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İstanbul'da 9'u 5 geçe inşaat işçileri

İstanbul'da 9'u 5 geçe inşaat işçileri Bayrampaşa’da inşaat işçileri çalıştıkları binaya önce büyük bir bayrak astı, ardından ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.