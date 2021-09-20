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    İstanbul'da adrenalin tutkunu YouTuber adliyeye sevk edildi

    Metrobüsün üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan genç, o anları sosyal medyada paylaştı. Tehlikeli anlar yaşayan ve çevredekilere de yaşatan YouTuber, ekipler tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:26
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    İstanbul'da adrenalin tutkunu YouTuber adliyeye sevk edildi

    İstanbul Avrupa Yakası'nda adrenalin tutkunu bir genç, metrobüsün üstüne çıkarak hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye atıp Asya kıtasına geçti.

    Geçtiğimiz ay ise Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlayan Yunus Emre Ö., o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

    Daha önce de aynı genç, arkadaşının yardımıyla duraktaki bir otobüsün üzerine tırmanıp 12 durak gitti.

    EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

    Yaptığı tehlikeli davranışlarının ardından genç, Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalandı.

    İstanbul da adrenalin tutkunu YouTuber adliyeye sevk edildi #1

    EMNİYETTE TUTULDU

    "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapılmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Ö., burada ifadesi alınarak işlemleri yapıldıktan sonra savcılığın talimatı üzerine emniyette tutuldu.

    İstanbul da adrenalin tutkunu YouTuber adliyeye sevk edildi #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Geceyi nezarette geçiren YouTuber, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da adrenalin tutkunu YouTuber adliyeye sevk edildi #3

    İstanbul da adrenalin tutkunu YouTuber adliyeye sevk edildi #4

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