İstanbul'da ağustos ayında en çok taksi ücreti pahalandı İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da Ağustos ayında fiyatı en çok artan taksi ücreti oldu. En çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 17,16 azalan domates oldu.

İHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156'sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Taksi ücreti yüzde 75 arttı

Ağustos ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60 ile poplin, gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.

Ağustosta domates ucuzladı

2023 Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates fiyatı yüzde 17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 5,60 ile salatalık, yüzde 4,92 ile yaş üzüm, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4,28 ile otel konaklama ücreti ile gıda harcamalarından yüzde 2,87 ile kavun oldu.