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DHA

İstanbul'ın Beylikdüzü ilçesinde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Şüpheli bir şahsın iki büyük kaldırım taşını binaya atmasıyla, camlar yere indi.

Kimliği belirlenemeyen şahsın olay yerinden kaçmasının ardından durum polise bildirildi.

YAKALANDI

Ekipler olay yerinde incelemeler yaparak kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Çalışmaların ardından kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli E.Z.(23) Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

BİRÇOK SUÇTAN SABIKASI BULUNUYOR

Polis merkezinde yapılan sorgulamada E.Z.’nin hakaret suçundan arandığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu belirlendi.

4 HASTANEDE PSİKİYATRİ KAYDI VAR

Şahsın ayrıca 4 farklı hastanede psikiyatri kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar içmeye hazır uyuşturucu madde, sigara kağıdı, bir telefon ve olay sırasında giydiği değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ile şişme mont ele geçirildi.

"HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli E.Z.’nin emniyetteki ifadesinde, psikiyatri tedavisi gördüğünü, hastanede kız arkadaşıyla kavga ettiğini ve olay gecesi aşırı alkollü olduğu için neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.