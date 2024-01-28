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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek İstanbul'da yağışların akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.