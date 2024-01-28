İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor

Soğuk hava etkisini artırıyor.
Beklenen kar yağışı İstanbul'a geliyor.
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak soğuğun etkisiyle hava sıcaklıkları belirgin şekilde düşecek ve bu durum günlerce sürecek.
Akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı bekleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha azalarak kış değerlerine gerileyeceği açıkladı.
Yağışların pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
İstanbul'da hava sıcaklıklarının perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.
Kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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