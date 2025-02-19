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AA

İstanbul'un sokakları karla kaplandı...

Sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı.



Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, zamanla Avrupa Yakası’nın kuzey ilçelerinden merkeze doğru yayıldı.

TRAFİK ADETA FELÇ OLDU

Günler öncesinden kar yağışı ile ilgili sürücülere bilgilendirmeler yapılsa da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Karın yoğunlaşması, trafik akışını ağırlaştırdı.

Yağışın şiddetini sürdürmesiyle birlikte sürücüler, karla kaplanan yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Ana arterlerdeki araç yoğunluğu, sürücülerin zorlu koşullarda ilerlemesine yol açtı.

YOĞUNLUK YÜZDE 90'I BULDU

İstanbul’da öğle saatlerinden bu yana kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentteki trafik yoğunluğu saat 16.40 itibarıyla yüzde 90’ın üzerine çıktı.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Hasdal Yolu’nda bazı sürücüler, yoğun kar nedeniyle araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.

Beykoz Riva yolu ise karla kaplanarak ilerlemeyi imkansız hale getirdi.

Sultangazi ve Arnavutköy gibi karın etkisini sürdüren bölgelerde ise görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı.