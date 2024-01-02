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İstanbul'da bitmek bilmeyen sorunların başında ulaşım geliyor.
Trafik, bakım ve onarımı yapılmayan ulaşım araçları vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.
CHP yönetimindeki Megakent'te, her geçen gün bir araç arızası yaşanıyor.
Egzozdan kıvılcımlar çıktı
Bunun bir örneği de dün akşam saatlerinde Maltepe bölgesinde yaşandı.
Seyir halindeki bir İETT otobüsünü görüntüleyen vatandaş, aracın egzozundan kıvılcımların çıktığını fark etti.
Dumanlar yükseldi
O anları kayda alan adamın videoda, "Yanar bu araç." dediği duyuldu.
Bir süre sonra otobüsten dumanlar da yükseldi.
Sürücü, otobüsün yan hizasına geldiğinde araçta yolcunun bulunmadığı görüldü.
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