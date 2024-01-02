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İstanbul'da alışıldık manzara! İETT otobüsünün seyir halinde egzozu patladı

İstanbul'da alışıldık manzara! İETT otobüsünün seyir halinde egzozu patladı Maltepe'de akşam saatlerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsünün egzozundan önce kıvılcım ardından da dumanlar yükseldi. Bir sürücünün kaydettiği görüntülerde otobüste yolcunun bulunmaması faciayı önledi.