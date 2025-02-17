Haber Merkezi
Ambulansa yol vermeyen sürücülere bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 34 TNG 93 plakalı taksi, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.
PLAKADAN TESPİT EDİLDİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Fatih ilçesi Yavedut Caddesi'nde ticari araç şoförünün arkasındaki ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
BİN 986 LİRA İDARİ PARA CEZASI
Ekipler, aracın plaka bilgisinden tespit ettikleri sürücü H.Y'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücülerin geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 1986 lira idari para cezası uyguladı..
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